На Донеччині лише за добу 12 загиблих мирних жителів

Росіяни продовжують наступ на Донеччину. Ворог не намагається здійснювати маневрів, а гатить по українських містах з усієї можливої зброї.

Рашисти продовжують шалено гатити по мирних містах на Донеччині. Окупанти не думають про жодні військові цілі – їхніми мішенями стають будинки мирних людей та цивільна інфраструктура.

Читайте також "Сфотографуй об'єкт і отримай нагороду": росіяни таємно використовують українських дітей

Росіяни вбивають мирних українців

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, впродовж доби 24 травня російські окупанти забрали життя аж 12 мирних українців. Цивільні загинули внаслідок обстрілів росіян.

3 людини загинули в Бахмуті, 2 – у Торецьку. Життя ще 4 українців рашисти забрали в Авдіївці та Райгородку, по 1 людині загинуло в Лимані, Миколаївці та Калиновому.

Також відомо, що 10 людей отримали поранення. Кількість жертв в Маріуполі та Волновасі зараз встановити неможливо.

Ситуація на фронті: коротко про останні події

У зоні ООС російські окупанти йшли в атаку 9 разів. Наші герої не дали рашистам просунутися на нові рубежі та завдали їм нових втрат. Ворог залишився без 38 одиниць бойової техніки.

Росіяни знову завдали удару по Дніпропетровщині, від окупантів постраждав Синельниківський район. Загиблих та поранених немає. Для атаки ворог використовував "Гради" та міномети.

Канада продовжує активно допомагати Україні боротися з російськими загарбниками. До подарованих гаубиць ми отримаємо ще й 20 тисяч артилерійських снарядів.

У Лимані тривають активні бої з російськими окупантами. Ворогу вдається заходити в місто, але наші герої одразу вибивають рашистів. Ситуація важка, росіяни продовжують наступати.

Попри великі втрати росіяни не збираються припиняти війну проти України, але змушені зосередитися лише на кількох тактичних напрямках. Впродовж 2 місяців окупанти можуть залучити до бойових дій проти України ще 30 батальйонних тактичних груп. Також відомо, що ворог стягнув резерви до Криму, які найближчим часом хоче перекидати в Україну.

Дивіться також – на окупованих територіях українці погрожують окупантам