На Донеччині окупанти виводять з ладу свою техніку і намагаються здати на брухт, щоб не воювати

Російські загарбники розбирають комплексу ППО, щоб не воювати на передовій позиції на Донеччині. Комплектуючі вони намагаються здати на брухт за гроші.

Попри всі старання, "креативні" російські солдати продовжили службу на передовій. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 14 червня.

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Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною,

– мовиться в повідомленні.

Загарбники вирішили познімати з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління. Тоді вони вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Але росіяни, як завжди, себе переоцінили. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну. Через те виник конфлікт з приймальницею. Згодом вона поскаржилася на "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР".

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти – "бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій,

– мовиться в повідомленні.

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Російські окупанти намагаються всіляко втекти з війни

Чого тільки не вигадують російські солдати для того, щоб втекти з війни. Вони знаходять безліч способів, серед яких – і фіктивний шлюб.

Нещодавно СБУ оприлюднила розмову російського окупанта зі своїм знайомим. Під час телефонного дзвінка солдат зізнається, що просив подругу піти в РАЦС і подати заяву на одруження. Потім окупант планував піти до командира і відпроситися, бо він начебто "не встигає на своє весілля".

Проте всі методи солдатів є марними. Повернутися додому дозволяють лише за трьох умов: власне поранення чи загибель або смерть родича. В СБУ зазначають, що перші два варіанти – цілком реальні.

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