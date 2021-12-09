На блок-посту на Донбасі сталася стрілянина

На Донеччині 9 грудня п'яний водій намагався прорватися через блок-пост на Донеччині. Нацгвардійці застосували зброю і вистрілили у колеса його автомобіля.

Військовий наряд зупинив для перевірки автівку Chevrolet. Водночас п'яний водій проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та намагався прорватися через блок-пост.

Зауважте Сотня "порушників" штурмувала кордон на Рівненщині: видовищні кадри тренувань

Спершу нацгвардійці здійснили попереджувальний постріл у повітря. Водночас водій не відреагував. Тоді щоб зупинити автомобіль, військові вистрілили у колеса. Такі дії регламентує закон "Про Національну гвардію України".

Водія затримали. Це виявився 39-річний житель Донеччини. Щоб встановити обставини інциденту, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

Новина доповнюється