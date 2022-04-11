На Донеччині росіяни обстріляли село: пошкоджено 30 будинків

Сьогодні, 11 квітня, російські окупанти обстріляли село Михайлівка, що на Донеччині. Ворожа артилерія пошкодила аж 30 житлових будинків.

Деякі домівки були повністю пошкоджені. На місці працювали рятувальники, які розбирали завали.

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Внаслідок обстрілу виявили одного постраждалого. Жертв, на щастя, немає.

Сьогодні внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донеччини. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються, – зазначають в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили підрозділ окупантів поблизу Донеччини.

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