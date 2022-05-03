На Донеччині росіяни за добу обстріляли 10 міст і сіл: гатили з "Градів", танків і ракет

За останню добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Донецької області. На жаль, є загиблі серед мирного населення, а також поранені. Зокрема, руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об'єкти.

До списку населених пунктів, які нещадно обстрілювали росіяни, віднесли: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко.

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Росіяни продовжують цинічно обстрілювати мирне населення України з важкої артилерії та авіації. Ті області, які ворог обіцявся "визволити" від "українських нацистів", страждають найбільше. На жаль, саме в Луганській та Донецькій областях найвище число жертв серед цивільних. В одному лише багатостраждальному Маріуполі загинуло вже понад 20 тисяч українців.

За останню добу, 2 травня, окупанти гатили по десяти населених пунктів Донецької області. Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами.

Фотографії наслідків ворожих обстрілів:

Внаслідок численних обстрілів є загиблі та поранені. Їх число наразі уточнюється. Зокрема, постраждала інфраструктура Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об'єкти. До них належать житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об'єкти життєзабезпечення.

Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко – десятка міст, які були на прицілі у ворога останню добу.

У повідомленні Національної поліції України зазначали, що поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ситуація у Донецькій області: коротко

За 2 травня на Донбасі було поранено 12 людей. На жаль, одна людина загинула. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, бойовики поранили 8 мешканців Донецької області. Ще 4 цивільних постраждали на Луганщині – пораненим надали медичну допомогу в Бахмуті.

У будинок багатодітної сім'ї на Донеччині відбулося пряме влучання ворожого боєприпасу. 39-річна жінка та троє її дітей віком від 7 до 15 років вижили чудом вижили.

В області триває евакуація мирного населення. 30 квітня вдалося вивезти в безпечні місця 435 людей.

У Генштабі зауважили, росіяни всі основні зусилля зосередили на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна. Крім того, вороги намагаються просуватись у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

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