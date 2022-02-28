На Донеччині російські окупанти вбили 3 мирних людей - серед них була дитина

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про нелюдські вчинки російських окупантів на Донеччині. За словами Кириленка, з 27 на 28 лютого бойовики вбили 3 людини - серед них була дитина. Поранених за цей час - 32 мирні людини.

Кириленко порекомендував його читачам звертати увагу на час та оновлення повідомлень – інформацію у відомстві подають максимально оперативно.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За вечір 27 лютого та за ранок 28 лютого на Донеччині російські загарбники вбили 3 людини – у тому числі дитину. Поранених на Донеччині всього 32 – цивільні отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Росія вбиває цивільних українців / Інфографіка Донецької ОДА

Повний текст повідомлення:

Росія вбиває цивільних!

Подаємо інформацію оперативно, звертайте увагу на дату та час оновлення інформації.

За вечір 27 лютого та ранок 28 лютого (станом на 09:00) росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32.

– у Маріуполі 1 загиблий (дитина) і 15 поранених;

– у Сартані 2 загиблих і 5 поранених;

– у Волновасі 11 поранених;

– у Лебединському 1 поранений.

Кожен злочинець відповість!

#StopRussia

#RussiaKillsCivilians

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.