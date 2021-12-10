На Донеччині стався вибух тротилу: є жертва та постраждалі

У Донецькій області сталась пожежа у приватному житловому будинку. Ймовірно, що її спричинив вибух тротилу. Внаслідок трагедії загинула жінка.

Як повідомили рятувальники, постраждали ще двоє чоловіків. Вони отримали рвані рани ніг та обличчя.

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Пожежу міг спричинити вибух тротилу

Трагедія сталась пізно ввечері 9 грудня у приватному будинку у селі Звірове Покровської міської громади. На місце прибули співробітники ДСНС, які на жаль, виявили загиблу жінку. Двох чоловіків доправили до лікарні. Їхні анкетні дані встановлюють.

Конструкції будинку не були пошкоджені

Рятувальники з'ясували, що конструкції будинку були не пошкоджені, ознак горіння теж знайдено не було. Припускають, що пожежу міг спричинити саме вибух тротилу.

Остаточні причини смертельного інциденту встановлюють. Наразі розслідування проводять працівники поліції.

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Коротко про останні вибухи в Україні:

У селі Широка Балка, що на Одещині, стався вибух у житловому будинку. Під завалами опинився власник помешкання.

2 грудня у Покровську, що на Донеччині, теж прогримів вибух. Постраждав чоловік, що живе у цій багатоповерхівці.

Ще один вибух пролунав у Ізмаїлі в Одеській області, це спричинило пожежу. Травми отримала одна людина.

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