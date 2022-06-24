На Донеччині українські воїни виявили і розбили ворожі ДРГ: залишки у паніці втекли

Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові. На Донеччині, де окупанти перейшли більше до оборони, вдалось не лише виявити ворожі ДРГ, а й розбити їх.

Про це свідчать дані, опубліковані в ранковому зведенні Генштабу від 24 червня.

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Ворог утікав у паніці

Відомо, що на Донеччині українські військові виявили диверсійно-розвідувальні групи ворога. Після цього вдалось дати їм добрячої прочуханки. Не дивно, що нажаханим загарбникам довелось буквально втікати, щоб не поповнити лави "двохсотих".

На Донеччині окупанти обстрілюють наших військових

Хоч на Донеччині ворог і не веде активних бойових дій, це не заважає йому обстрілювати ЗСУ. Для цього використовують здебільшого артилерію.

Наприклад, нею били на Бахмутському напрямку. Під ворожий вогонь потрапили райони Миколаївки, Берестового, а також Новолуганського. Водночас слід розуміти, що загарбники прагнуть покращити своє тактичне положення. Крім того, для них важливим є контроль доріг між населеними пунктами. Тож їх регулярно обстрілюють.

Відкривали загарбники вогонь і на Новопавлівському напрямку. Під удар окупантів потрапили райони Антонівки, Вугледару, а також Золотої Ниви.



Яка зараз ситуація на фронті поблизу Донецька / Скриншот liveuamap

Зауважимо, що активних бойових дій не спостерігали й на інших напрямках. Мовиться про Андріївський, Курахівський, а також Запорізький. Водночас ворог робить усе можливе для того, щоб ми не мали можливості перекидати власні резерви. Зокрема, на ті напрямки, підсилення яких дозволить вибивати ворога.

Тож загарбники обстрілювали наші позиції у районах Авдіївки, Уманського, Веселого, Новобахмутівки, Гуляйпільського, Білогір'я, а також Староукраїнки.

Якщо ми вже згадали втрати ворога, то вони – колосальні. Упродовж чотирьох місяців війни російське військо скоротилось на кілька десятків тисяч бійців.

Скоро буде 35 тисяч знищених окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 34 430 російських бійців. Але це число приблизне, адже достеменно підрахувати втрати ворога в районах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі ворожої армії значно скоротилась кількість техніки. Мовиться про 1504 танків, 3632 бойові броньовані машини, 756 артилерійських систем, 240 реактивних систем залпового вогню, 99 одиниць ППО.

А ще на брухт вдалось перетворити 216 літаків, 183 гелікоптери, 620 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 крилатих ракет, 14 суден, 2548 автомобілів і автоцистерн, а також 60 одиниць спеціальної техніки.

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