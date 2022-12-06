Інженерні війська окупантів самі викопали собі могили: у ДПСУ показали ліквідацію ворога

Українські захисники вже знищили щонайменше 92 200 російських загарбників. Цікаво, що на Донеччині інженерні війська ворога самі викопали собі могили.

Потужне відео знищення окупантів на Донеччині оприлюднили в мережі. У Держприкордонслужбі наголосили, що ворожа група прибула будувати укріплення, втім, насправді викопала собі ж могили.

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"Хотіли закопатися в українську землю, в землю їх і закопають"

У ДПСУ розповіли, що ворожу інженерну групу виявили в одному з окупованих сіл Донецької області. Зауважили, що аби краще закріпитися на місцевості загарбники планували використати екскаватор.

Однак, плани ворога провалилися з тріском. Окупантів засікла аеророзвідка 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних Запорожців". Далі за справу взялися прикордонники. Тож влучні прильоти 120-міліметрових мін знищили інженерну техніку та особовий склад російської армії.

Окупанти хотіли закопатися в українську землю, в землю їх і закопають,

– підсумували в Держприкордонслужбі.

Як українські захисники окупантів знищили: дивіться відео

100 тисяч вже близько: актуальні втрати ворога

Вранці 6 грудня в Генштабі ЗСУ оприлюднили статистику щодо втрат російської армії. Зазначили, що за минулу добу наші Сили оборони знищили ще 510 загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни вже ліквідували щонайменше 92 200 ворожих бійці.

Також в окупантів колосальні втрати в техніці. Зокрема, наші воїни знищили: