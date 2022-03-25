На Донеччині від ворожих обстрілів загинула дитина, є поранені

Росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На жаль, внаслідок ворожих атак гинуть люди.

Про це повідомив Павло Кириленко, глава Донецької обласної військової адміністрації. Він наголосив, що Росія вбиває цивільних.

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Кириленко написав, що 25 березня вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі. У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей зазнали поранення. Крім цього, є також двоє поранених в Авдіївці (серед них – 1 дитина) та один поранений у Мар'їнці.

Те, що коять росіяни на Донеччині, це чистий тероризм! І відповідати вони за все будуть, як терористи,

– запевнив очільник ОВА.

Від початку повномасштабного російського вторгення від рук ворога на Донеччині загинули 127 людей, 513 зазнали поранень. Це – без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.



Жертви російських атак у Донецькій області / Інфографіка ОВА

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