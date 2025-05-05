Вимагав по 40 тисяч "бойових": на Донеччині затримали комбата, який "обклав даниною" підлеглих

У Донецькій області затримали командира батальйону. Він вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок за нібито участь у боях на передовій. Лише за березень "заробив" понад 920 тисяч гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Затримання комбата

СБУ й ДБР за сприйняття Головнокомандувача ліквідували схему незаконного нарахування підвищених виплат в одній із бригад ЗСУ.

Так, на Донеччині затримано комбата, який вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Розслідування встановило, що за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень нібито за "перебування на лінії боєзіткнення" протягом усього місяця.

Однак, військові цього підрозділу не були на передовій так довго. Після отримання виплати кожен з них мав відрахувати командиру по 40 тисяч гривень. У разі відмови комбат погрожував реальною відправкою "на нуль".

Задокументовано, що тільки за березень 2025 року посадовець отримав 920 тисяч гривень "відкатів".

У СБУ зауважили, що ще одну таку суму комбат сподівався отримати й за квітень. Втім, не встиг. Затримали на "гарячому" під час передачі йому неправомірної вигоди.

Комбата затримали / Фото СБУ

Затриманому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального Кодексу. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Комбат перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

