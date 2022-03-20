На Донеччині затримали ще одного зрадника

Правоохоронці затримали мешканця Дружківки. Слідство з'ясувало, що він передавав ворогу важливу інформацію.

У відомстві зазначили, що мешканцю Дружківки вже повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте також: Хотів влади: на Рівненщині затримали чоловіка, якого підозрюють у колабораціонізмі

За даними слідства, мешканець міста Дружківка через мобільний додаток ZELLO, щоб нашкодити суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, з корисливих мотивів передав представникам РФ інформацію про кількість військової техніки та особового складу підрозділу ЗСУ на території міста,

– йдеться в повідомленні.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, є громадянами України.