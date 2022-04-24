На Донеччині змінили тривалість комендантської години
Джерело:Донецька ОДА
З 25 квітня комендантська година в Донецькій області триватиме з 20:00 до 5:00.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у телеграм-каналі. Годину тому він підписав відповідне розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.
Читайте також: Завдають авіаударів і гатять з мінометів: у Генштабі розповіли, яка зараз ситуація на Донбасі
Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.
Голова Донецької ОДА закликав мешканців Донеччини дотримуватися встановлених правил, оскільки це питання особистої та громадської безпеки.
Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Вас це може зацікавити – шалені втрати росіян в Україні: відео