На Донеччині змінили тривалість комендантської години

З 25 квітня комендантська година в Донецькій області триватиме з 20:00 до 5:00.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у телеграм-каналі. Годину тому він підписав відповідне розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині.

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Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.

Голова Донецької ОДА закликав мешканців Донеччини дотримуватися встановлених правил, оскільки це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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