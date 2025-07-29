Логістика росіян методично страждає, – ЦПД відреагував на вибухи в окупованому Донецьку

У ніч на 29 липня в окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів. Згодом у Центрі протидії дезінформації відреагували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Читайте, що було раніше У Донецьку пролунали вибухи: атаковано військову базу окупантів

Як у ЦПД відреагували на вибухи в Донецьку 29 липня?

Лейтенант Андрій Коваленко прокоментував вибухи в окупованому Донецьку.

Логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Все це вплине на темп російських резервів на Сході,

– наголосив керівник ЦПД.

Зауважимо, що в ніч на 29 липня російські загарбники скаржилися на "атаку дронів" в окупованому Донецьку. У мережі писали, що частина міста знеструмлена.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що без світла нібито "понад 150 тисяч мешканців" псевдореспубліки. Також писали про пошкодження підстанції.

Дивіться також Детонувало добу, – Андрющенко поділився деталями потужних вибухів в окупованому Мелітополі

Вибухи в окупованому Донецьку в ніч на 29 липня: дивіться відео