Близько 40 студентів - представників націоналістичних організацій чекали на міністра перед входом до Донецького національного університету. Мітингувальники тримали у руках плакати із написами "Цирк Космос запрошує Вас на роботу" та "Табак руйнує мізки школярів та студентів". Дмитро Табачник нічого не відповів на заклики студентів.
Донецьк зустрів Табачника протестами
Джерело:Інтерфакс-Україна
