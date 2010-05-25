Близько 40 студентів - представників націоналістичних організацій чекали на міністра перед входом до Донецького національного університету. Мітингувальники тримали у руках плакати із написами "Цирк Космос запрошує Вас на роботу" та "Табак руйнує мізки школярів та студентів". Дмитро Табачник нічого не відповів на заклики студентів.