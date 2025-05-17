"Штурмують на трьох напрямках": розвідка Британії проаналізувала наступ росіян на Донеччині

Росія продовжує наступати на українські землі. На жаль, протягом останнього місяця окупантам вдалося досягти успіхів на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Зокрема, поблизу Костянтинівки, яка прилягає до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Що кажуть у британській розвідці про ситуацію на Донеччині

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну від 17 травня зазначається, що російській армії вдалося розширити виступ на південний захід від Костянтинівки та подекуди просунутися на 5 кілометрів.

Росіяни здійснюють штурми на трьох напрямках: Часів Яр (12 кілометрів на північний схід), Торецьк (15 кілометрів на південний схід) та на схід від Покровська уздовж траси Н-32,

– йдеться в огляді.

Там також наголошують, що бої за Часів Яр та Торецьк тривають вже рік. За даними британського Міноборони, Росія окупувала більшу частину обох міст, але не змогла повністю закріпити контроль над ними чи скористатись повільним просуванням.

Зараз практично весь Часів Яр зруйнований важкими російськими бомбардуваннями з повітря й артилерії, а українські сили тримають оборону в кількох укріплених будівлях.

Окрім цього, окупантам з великою ймовірністю вдалося перерізати дорогу H-32, яка сполучає Костянтинівку з Покровськом. У британській розвідці вважають, що скоріше за все росіяни намагатимуться далі просуватися у цьому напрямку наступними тижнями.

Зазначимо, що сьогодні, 17 травня, у DeepState також повідомили про просування росіян на Донеччині. За даними аналітиків, російська армія мала успіхи біля Миролюбівки на Покровському напрямку.