На окремих ділянках фронту ЗСУ проводять активні наступальні дії, – Сирський про Донеччину
- На Донеччині на окремих відрізках фронту ЗСУ проводять активні наступальні дії.
- Російські війська зазнають значних втрат, а українські підрозділи ефективно використовують безпілотники та артилерію для зменшення бойових можливостей противника.
9 березня Олександр Сирський зустрівся із військовими, які захищають Донеччину. Головком заявив, що наші захисники не лише тримають оборону, але й проводять контратаки.
Генерал повідомив, що особисто побував на одній з найскладніших ділянках фронту, де ознайомився з особливостями бойових дій.
Які бої тривають на Донеччині?
За словами головкома, на нинішньому етапі війни чіткої лінії передової часто вже немає – вона розмивається. На багатьох ділянках фронту так звані "зони інфільтрації", де можуть діяти малі піхотні групи обох сторін, інколи сягають понад 10 кілометрів.
Сирський зазначає: попри постійні спроби російських військ просуватися вглиб українських позицій, Сили оборони утримують визначені рубежі.
На окремих ділянках фронту українські військові також проводять активні наступальні дії.
Ворог зазнає значних, а подекуди й критичних втрат у живій силі та техніці.
Українські підрозділи ефективно використовують безпілотники, артилерію та дистанційне мінування. Це допомагає поступово зменшувати бойові можливості російських військ і зривати їхні наступальні плани.
Що відбувається на фронті?
Сирський розповів, що вперше з 2024 року після Курської наступальної операції Силам оборони вдалося за місяць звільнити території більше, ніж ворогу захопити за цей самий період.
Генерал заявив, що на Півдні ЗСУ проводять активні контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних кілометрів.
У Генштабі уточнили, що майже вся територія Дніпропетровської області звільнена від російських військ, залишилося "допрацювати" три населені пункти.
За словами аналітиків Інституту вивчення війни, контрнаступ ЗСУ на Півдні у лютому 2026 року міг зірвати плани Росії на подальше просування в Запорізькій області та весняно-літній наступ на "пояс фортець" у Донецькій області.
Російське командування перекинуло елітні підрозділи з Покровського напряму та Добропілля на південь через успіхи українських сил у Запорізькій та Дніпропетровській областях.