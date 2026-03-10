На окремих ділянках фронту ЗСУ проводять активні наступальні дії, – Сирський про Донеччину

9 березня Олександр Сирський зустрівся із військовими, які захищають Донеччину. Головком заявив, що наші захисники не лише тримають оборону, але й проводять контратаки.

Генерал повідомив, що особисто побував на одній з найскладніших ділянках фронту, де ознайомився з особливостями бойових дій.

Дивіться також "Я сплю по п'ять годин, а я – три": у NYT розповіли, як Зеленський жартує із Сирським

Які бої тривають на Донеччині?

За словами головкома, на нинішньому етапі війни чіткої лінії передової часто вже немає – вона розмивається. На багатьох ділянках фронту так звані "зони інфільтрації", де можуть діяти малі піхотні групи обох сторін, інколи сягають понад 10 кілометрів.

Сирський зазначає: попри постійні спроби російських військ просуватися вглиб українських позицій, Сили оборони утримують визначені рубежі.

На окремих ділянках фронту українські військові також проводять активні наступальні дії.

Ворог зазнає значних, а подекуди й критичних втрат у живій силі та техніці.

Українські підрозділи ефективно використовують безпілотники, артилерію та дистанційне мінування. Це допомагає поступово зменшувати бойові можливості російських військ і зривати їхні наступальні плани.

Що відбувається на фронті?