Сирський перевірив бригади ОТУ "Донецьк", і розповів про ситуацію у їхній зоні відповідальності

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк". Впродовж трьох діб він побував фактично у всіх бригадах цього угруповання Сил оборони України

Він віддав необхідні розпорядження стосовно розв'язання проблемних питань та забезпечення наявних потреб у зоні їхньої відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на його публікацію.

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Як усе відбулося

Головнокомандувач розповів, що на Покровському напрямку у Донецькій області українські захисники щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат.

Олександр Сирський заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, а також попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах.

За його словами, на місцях він розв'язав проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Також перевірив забезпечення бойових дій підрозділів.

Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб,

– ідеться у повідомленні.

Він додав, що росіяни й далі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, відтіснивши українські сили за їхні межі. Сили оборони, за його словами, проводять контрнаступальні дії та мають певні успіхи.

"За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко. Дякую українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм", – резюмував Сирський.