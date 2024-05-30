На Донеччині трагічно загинула журналістка Анастасія Волкова

У Слов'янську Донецької області загинула військова кореспондентка українського іномовлення FREEДОМ Анастасія Волкова. Їй був 31 рік.

Анастасія працювала в найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. На порталі зазначили, що дівчина була дуже відданою роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.

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Обставини трагічної ДТП

"Новини Донбасу" пишуть, що за попередніми даними, які вони отримали від правоохоронців та очевидців, Анастасія перебувала на пішохідному переході в центрі міста, коли на проїжджій частині сталося зіткнення двох автомобілів: синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу.

"Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що останні кілька тижнів перед загибеллю Настя перебувала у лікарні – боролася із хворобою, яка вразила її легені.

Що відомо про Анастасію Волкову

Анастасія Волкова виросла в Луганську і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого міста.

Дівчина працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення з 2018 року.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня.