На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону ЗСУ: залучає всю можливу зброю
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Ситуація на Донецькому напрямку залишається однією з найважчих. Адже російські загарбники хочуть окупувати область повністю.
Збройні Сили України дають відсів окупантам, й тримають оборону. Втім, згідно з оперативною інформацією Генерального Штабу ЗСУ, станом на вісімдесят сьому добу повномасштабного російського вторгнення, найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.
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На Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
Так, на Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
У Генштабі заявили, що окупанти атакують наших військових всією можливою зброєю. Завдавали вогневого ураження всім спектром озброєння, зокрема з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення.
Крім того, цілив з авіації по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут Донецької області та Врубівка Луганської області.
Ситуація на Донеччині: дані Генштабу
- На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії одразу на декількох напрямках. Зокрема, на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.
- За підтримки авіації та артилерії російський ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. При цьому жодного успіху йому не вдалося досягти. Наші війські відбили окупанта.
- Російська армія завдала авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.
- Також росіяни здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області.
- За 20 травня окупанти пошкодили 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, четверо – поранені.
- А вже, у ніч проти 21 травня, військові російської армії завдали авіаударів відразу по кількох містах. Мовиться про Соледар, а також Бахмут. На щастя, жертв внаслідок атаки немає. Крім того, вони мали намір вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але зазнали лише невдачі. ЗСУ показали їм, чиї це території!
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео