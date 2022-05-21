На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону ЗСУ: залучає всю можливу зброю

21 травня 2022 , 18:36
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Ситуація на Донецькому напрямку залишається однією з найважчих. Адже російські загарбники хочуть окупувати область повністю.

Збройні Сили України дають відсів окупантам, й тримають оборону. Втім, згідно з оперативною інформацією Генерального Штабу ЗСУ, станом на вісімдесят сьому добу повномасштабного російського вторгнення, найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

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На Донеччині ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

Так, на Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

У Генштабі заявили, що окупанти атакують наших військових всією можливою зброєю. Завдавали вогневого ураження всім спектром озброєння, зокрема з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення.

Крім того, цілив з авіації по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут Донецької області та Врубівка Луганської області.

Ситуація на Донеччині: дані Генштабу

  • На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії одразу на декількох напрямках. Зокрема, на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.
  • За підтримки авіації та артилерії російський ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. При цьому жодного успіху йому не вдалося досягти. Наші війські відбили окупанта.
  • Російська армія завдала авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.
  • Також росіяни здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області.
  • За 20 травня окупанти пошкодили 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, четверо – поранені.
  • А вже, у ніч проти 21 травня, військові російської армії завдали авіаударів відразу по кількох містах. Мовиться про Соледар, а також Бахмут. На щастя, жертв внаслідок атаки немає. Крім того, вони мали намір вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але зазнали лише невдачі. ЗСУ показали їм, чиї це території!

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук