З Донецької області евакуювалися майже три чверті населення

Від початку війни Росії проти України мільйони наших земляків виїхали з районів проведення бойових дій. Так, Донецьку область уже покинули три чверті її населення.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Донецької ОВА Павло Кириленко, передає 24 канал. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення на Донеччині мешкали 1,67 мільйона людей.

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Місцева влада закликає евакуйовуватися всіх

Відомо, що зараз в Донецькій області залишилося приблизно 430 тисяч людей. Це, власне, чверть населення, яке проживало на підконтрольній території до 24 лютого.

Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, – там з 200 тисяч залишилося понад 40 тисяч,

– наголосив Кириленко.

Окупанти не припиняють активних бойових дій в області. Тож місцева влада вкотре наголошує на важливості евакуації. Це може врятувати життя.

Зазначимо, що напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що з міста вдалося вивезти 100 тисяч людей. Їх з 13 березня евакуювали до безпечних місць.

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