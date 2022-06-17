У Донецьку горіла й детонувала військова база росіян: снаряд прилетів й у дім колаборантки
В окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі росіян, через що відбулася детонація боєприпасів. Окрім того, росіяни вкотре обстріляли Донецьк, внаслідок чого снаряд прилетів у будинок місцевої колаборантки.
Російський склад загорівся неподалік "Донбас Арени"
Про те, що в окупованому Донецьку загорілася військова база російських військ, почали повідомляти у соціальних мережах. Місцеві жителі інформували про звуки вибухів.
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У соціальних мережах з'явилося відео, як поблизу "Донбас Арени" у небо здійнявся чорний стовп диму.
Відео пожежі у Донецьку
Російські військові знову обстріляли Донецьк
17 червня збройні сили Росії вкотре завдали ударів по території окупованого Донецька. Під вогнем опинилася частина рятувальників у Київському районі.
На відео, які з'явилося у соціальних мережах, чутно сильні звуки від вибухів. Також снаряди розірвалися поблизу жилих будинків. Окрім того, як повідомили джерела 24 каналу, були "прильоти" в районі Гладковки.
Повідомляється, що один зі снарядів під час обстрілу потрапив у будинок колаборантки Катерини Мартьянової. У мережі з'явилося фото її пошкодженого будинку в Київському районі.
Колаборантка встигла розповісти, що внаслідок обстрілу зруйновано покрівлю й декілька кімнат.
Снарядів потрапив у будинок колаборантки / Фото із соцмереж
Чому Росія обстрілює Донецьк, який окупувала
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко висловив свою думку щодо того, чому Росія обстрілює Донецьк. За його словами, у такий спосіб російське керівництво хоче відвернути увагу від катастрофи Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та інших міст Донеччини та Луганщини.
- Бойченко зазначив, що Росія намагається страхом та пропагандою налаштувати людей проти української армії. Росіяни прагнуть зламати будь-який спротив та задушити партизанський рух.
- Бойченко наголосив, що українська артилерія б'є точно та по військових об'єктах. Натомість Росія відкриває хаотичний вогонь та винищує цілі міста.
- Нещодавно джерела 24 каналу повідомляли, що росіяни обстріляли Донецьк з його ж околиць та звинуватили в цьому Україну. Однак місцеві жителі не ведуться на подібні провокації росіян, які почастішали у червні. Донеччани у соціальних мережах писали, що снаряди прилітають з територій, які контролює Росія.
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