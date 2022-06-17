У Донецьку горіла й детонувала військова база росіян: снаряд прилетів й у дім колаборантки

В окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі росіян, через що відбулася детонація боєприпасів. Окрім того, росіяни вкотре обстріляли Донецьк, внаслідок чого снаряд прилетів у будинок місцевої колаборантки.

Російський склад загорівся неподалік "Донбас Арени"

Про те, що в окупованому Донецьку загорілася військова база російських військ, почали повідомляти у соціальних мережах. Місцеві жителі інформували про звуки вибухів.

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У соціальних мережах з'явилося відео, як поблизу "Донбас Арени" у небо здійнявся чорний стовп диму.

Відео пожежі у Донецьку

Російські військові знову обстріляли Донецьк

17 червня збройні сили Росії вкотре завдали ударів по території окупованого Донецька. Під вогнем опинилася частина рятувальників у Київському районі.

На відео, які з'явилося у соціальних мережах, чутно сильні звуки від вибухів. Також снаряди розірвалися поблизу жилих будинків. Окрім того, як повідомили джерела 24 каналу, були "прильоти" в районі Гладковки.

Повідомляється, що один зі снарядів під час обстрілу потрапив у будинок колаборантки Катерини Мартьянової. У мережі з'явилося фото її пошкодженого будинку в Київському районі.

Колаборантка встигла розповісти, що внаслідок обстрілу зруйновано покрівлю й декілька кімнат.



Снарядів потрапив у будинок колаборантки / Фото із соцмереж

Чому Росія обстрілює Донецьк, який окупувала

Мер Маріуполя Вадим Бойченко висловив свою думку щодо того, чому Росія обстрілює Донецьк. За його словами, у такий спосіб російське керівництво хоче відвернути увагу від катастрофи Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та інших міст Донеччини та Луганщини.

Бойченко зазначив, що Росія намагається страхом та пропагандою налаштувати людей проти української армії. Росіяни прагнуть зламати будь-який спротив та задушити партизанський рух.

Бойченко наголосив, що українська артилерія б'є точно та по військових об'єктах. Натомість Росія відкриває хаотичний вогонь та винищує цілі міста.

Нещодавно джерела 24 каналу повідомляли, що росіяни обстріляли Донецьк з його ж околиць та звинуватили в цьому Україну. Однак місцеві жителі не ведуться на подібні провокації росіян, які почастішали у червні. Донеччани у соціальних мережах писали, що снаряди прилітають з територій, які контролює Росія.

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