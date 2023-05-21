В окупованому Донецьку лунали вибухи: є приліт на залізниці

У тимчасово окупованому росіянами Донецьку 21 травня пролунали вибухи. В районі залізничного вокзалу стався приліт, про наслідки "бавовни" – розповідаємо далі.

Про приліт повідомили місцеві телеграм-канали, вони поширили відповідні відео, інформує 24 Канал. На опублікованих кадрах видно хмару чорного диму, яка здійнялася в небо після удару по місту.

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Інших деталей, окрім того, що стався вибух у районі залізничного вокзалу, поки що не було.

Інформації про потерпілих – теж немає. Окупаційна влада ніяк не коментувала "бавовну".

В Донецьку стався вибух: відео

Що відомо про вибухи на окупованих територіях