У кафе в Донецьку дівчата заспівали гімн України: їх змусили вибачитися і звільнили

У тимчасово окупованому Донецьку дівчата заспівали гімн України в одному з місцевих кафе. Через це їх звільнили з роботи.

Також дівчат змусили просити вибачення на камеру. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

До речі Українські хакери зламали брифінг МЗС Росії з кібербезпеки і заспівали гімн, – ЗМІ

У Донецьку дівчата заспівали гімн України

На опублікованому відео можна побачити, як дівчини, що працюють у місцевому кафе "Базилік", співають на роботі гімн України.

У кафе в Донецьку офіціантки заспівали гімн України: дивіться відео

Вже згодом з’явилося ще одне відео, де дівчата просять вибачення за те, що слухали український гімн на тимчасово окупованій території. До речі, у цей момент їхні обличчя були дуже сумні.

Ми хотіли попросити вибачення за відео, яке ми зняли на роботі разом. Ми не хотіли зачепити чиїсь почуття. Це відео не несе ніякого політичного характеру. Ми народилися та живемо в Донецьку постійно, і дуже любимо це місто. Щиро просимо вибачення,

– змусили дівчат сказати на камеру.

Дівчат змусили просити вибачення на камеру: дивіться відео

Після цього стало відомо, що офіціанток вже звільнили з роботи, бо адміністрація кафе "не розділяє їхню точку зору".

"Ми просимо вибачення за відео, яке зняли офіціантки-стажерки на роботі. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не розділяємо їхню точку зору та не заохочуємо таку поведінку. Батьків та правоохоронців про це вже повідомили", – заявила адміністраторка кафе.

Адміністраторка кафе прокоментувала ситуацію: дивіться відео

У Криму, Донецьку та Росії лунав гімн України

24 серпня 2022 року жителів Криму, Донецька та Росії привітали з Днем незалежності гімном України. Люди чули його просто неба, з магазинів і навіть офісів.

Так, у Центрі стратегічних комунікацій опублікували відео, де розгублені люди не розуміють, звідки лунає гімн України або гімн Українських Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина".