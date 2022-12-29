Бенкет у чуму: "влада" Донецька витратила залишки води для розваги росіян

Російські окупанти знищили інфраструктуру Донецька та всієї тимчасово підконтрольної ним частини області, залишивши людей без води та опалення. Однак при цьому представники "адміністрації" від життя у поганих умовах не страждали ані хвилини.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, із кожним днем зими соціальне напруження серед жителів квазіреспубліки стрімко зростає. Адже окупаційна адміністрація так званої "ДНР" остаточно наплювала на потреби людей та відверто з них знущається, демонстративно ведучи богемний спосіб життя.

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Доки звичайні місцеві мешканці замерзають у своїх квартирах, страждають від тотальної нестачі як технічної, так і питної води, Пушилін та його підлеглі, а також всі російські командири та куратори недоутворення не відчувають жодних незручностей.

У будинку Пушиліна вода йде цілодобово

Початок повномасштабної війни Росії проти України ознаменувався проведенням тотальної мобілізації у так званих "ДНР" та "ЛНР". Більшість чоловіків безвідносно їх стану здоров'я та бажання примусово відправили на війну, позбавивши десятки тисяч родин можливості хоч якось існувати.

Невибіркова мобілізація призвела до того, що на критично значущих підприємствах практично не залишилося фахівців, які могли б проводити ремонтні роботи, підтримувати інфраструктуру міст у робочому стані.

Величезна кількість місцевих мобілізованих "добровольців" загинули ще у перші місяці великої війни. Компенсацій за загибель чоловіків чи синів у "республіках" майже нікому не сплатили. Так само не отримали ані копійки мобілізовані з Донбасу, які отримали поранення та інвалідність.

Внаслідок геть неадекватного підходу путінських генералів до захоплення міст, російська орда ще у травні-червні практично повністю знищила інфраструктуру водо- та теплопостачання, від якої залежить майже вся Донецька область. Саме так у шахтарській столиці та інших захоплених містах почалося комунальне пекло.

Відновити подачу води до домівок жителів Донецька, Макіївки, Горлівки, Харцизька та інших міст представники місцевої "влади" виявилися не в змозі, однак хоча б забезпечити людей альтернативним підвозом води вони цілком могли. Якби хотіли.

Доки влітку цивільне населення купалося у Кальміусі та зливало туди ж нечистоти, так званий "мер" Олексій Кулемзін на вимогу Пушиліна та його кураторів мав налагодити розвезення води споживачам. Частково колаборанти це зробили, однак так звані водовозки навіть близько не могли забезпечити всі потреби людей. Та й на черги за нею постійно полювали представники так званих "військкоматів". Взимку до відсутності води у кранах до проблем донеччан додалася ще й відсутність теплопостачання. Подекуди температура повітря у домівках людей опустилася до 15 – 16 °C.

Втім, геть не всі відчувають якісь незручності через нестачу води. Квартири та будинки майже всіх "чиновників" недореспубліки ще влітку підготували до складнощів. Наприклад, у маєтку, який "віджав" собі Пушилін, було встановлено насоси та величезні баки для води для безперебійного водопостачання. Такими ж автономними системами оснастили всі місця, де зупиняються російські посадовці чи військове керівництво.

То ж доки звичайні люди страждають, "адміністрація" так званої "ДНР" разом із своїм начальством продовжує відвідувати елітні ресторани, витрачати тисячі літрів води на добу для власних потреб та купувати собі дорогі машини.

А для того, аби населення не почало бунтувати, росіяни регулярно обстрілюють міста з мінометів та артилерії. Мовляв, коли на голову у будь-який момент можуть посипатися уламки, ніхто не буде обурюватися через відсутність води.

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Всі росіяни з'їхали перед обстрілом

Однак внаслідок регулярних нищівних обстрілів Донецька чи його агломерації ніхто з реальних високопосадовців "республіки" не постраждав. Перед кожним терактом російські депутати, генерали та місцеві колаборанти виїжджають подалі від місць прильотів. Наприклад, 1 грудня з РЗСВ "Град" з боку Макіївки окупанти завдали удар по центру Донецька. Снаряди вгатили у дитячий садочок, кілька багатоповерхівок та готель Ramada, де за кілька днів до цього зупинилася делегація з Москви. Як це не дивно, у ніч перед обстрілом росіян поспіхом переселили до іншого готелю – Shakhtar Plaza, то ж ніхто з них не постраждав.

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Зрозуміло, що після зйомок пропагандистських сюжетів окупанти просто "забули" про потребу ліквідувати наслідки обстрілу. Усі будівлі, які було пошкоджено, досі зіяють дірками. Натомість у Ramada вже закінчують ремонт, бо незабаром готель має приймати нових гостей із Росії, а у його ресторанах відбудуться традиційні новорічні корпоративи для "власників життя".

Ба більше, оскільки ж заможні мешканці готелю не мають жити так само, як звичайні донеччани, про них насправді подбали. Наприкінці грудня для наповнення басейну та резервуарів готелю за наказом "мерії" Донецька увімкнули подачу води у центрі міста. Фактично замість того, аби хоч на якийсь час забезпечити людей, рашисти витратили рештки запасів на те, щоб ФСБшники могли поплавати та сходити до лазні.