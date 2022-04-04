У Донецьку помітили найманців Вагнера
4 квітня 2022 , 12:28Читать новость на русском
Джерело:Крісто Грозев
Журналіст Bellingcat Крісто Грозев заявив, що в Донецьку помітили "вагнерівців" – бойовиків російської військової структури ПВК Вагнера. На одному з фото засвітився російський найманець.
Грозев повідомляє, що фото вагнерівця опублікував блогер, який пов'язаний з Головнокомандуванням збройних сил Росії.
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Журналіст зазначив, що світлина російського найманця зняти на фоні готелю Park Inn в Донецьку, де раніше розміщалися представники ОБСЄ.
Багато з вагнерівців – справжні нацисти, як мені говорили деякі з них. Іронія,
– написав Грозев у твітері.
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