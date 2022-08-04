У Донецьку повідомили про чергову "бавовну": в ОП спростували причетність
В тимчасово окупованому Донецьку повідомили про вибухи – у небі видно чорний густий дим. Окупанти ж заявили про атаку ЗСУ.
Прокремлівські бойовики заявили, що внаслідок вибуху двоє людей загинули, троє отримали поранення. В Офісі Президента інформацію про атаку спростували.
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Згодом стало відомо, що в театрі опери та балету, що розташований буквально за сотню метрів від готелю, у той час відбувалася церемонія прощання з місцевою терористкою "Корсою". Наразі цю церемонію прощання перенесли.
В ОП спростували причетність української сторони
Радник офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що українська сторона ніяк не причетна до сьогоднішніх вибухів у Донецьку.
По Донецьку б'ють лише самі росіяни — чи представники корпусу народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку,
– зазначив Подоляк.
Та наголосив, що ЗСУ мають на меті знищувати лише три види об'єктів на Донеччині: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами та оперативно-тактичні штаби.
"Ми воюємо креативно та ефективно, демонстративні удари нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань", – наголосив Подоляк.
За словами Подоляка, всі ці вибухи потрібні тільки для того, щоб показати: "дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватися та йти вбивати українців далі".
бойовики продовжують обстрілювати Донеччину
Вчора, 3 серпня, російські військові обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, унаслідок чого 11 цивільних об'єктів зазнали руйнувань.
Раніше в РНБО попереджали про те, що окупанти можуть влаштувати криваві провокації на Донеччині з метою дискредитації України.
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