У Донецьку прилетіло у ресторан, де Рогозін святкував день народження: він поранений, – ЗМІ

В окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Є інформація про загиблих, а також поранених.

Російські телеграм-канали розповідають, мовляв, кафе обстріляли ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину, передає 24 канал.

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Ймовірний "приліт" був у ресторані "Шеш-Беш". Рогозін там гуляв на своєму дні народженні. Заклад розташований на першому поверсі будівлі у Ленінському районі Донецька.



Ресторан після вибуху / Фото з пропагандистських ЗМІ

Рогозін поранений

Пропагандисти стверджують, що загинули двоє людей, ще 6 – зазнали поранення. Серед них сам Рогозін. Він має поранення в спину, але пишуть, що його життю нічого не загрожує. Росіянина забрали до лікарні у Донецьку. До слова, поранення у нього "феєричні". Пишуть, що пошкодило ягодиці.



Поранення Рогозіна / Скриншот з телеграм-каналів

Попри "шалені" поранення, Рогозін вже встиг дати коментар ЗМІ. Констатує, що жити буде. Втім, не каже, наскільки довго.

Ресторан – зруйнований

Також поранили так званого "главу уряду" недореспубліки Віталія Хоценка. Він начебто отримав легке поранення та відмовився від госпіталізації.

Крім того, нібито пошкоджено автомобілі та кілька будівель. Пропагандистські ЗМІ показали відео з ресторана. Видно, що там теж значні руйнування.

Ресторан в Донецьку після вибуху: відео