Російські цінності: у Донецьку окупант вбив та зґвалтував друга через намародерене

Доки кремлівські пропагандисти та сам бункерний фюрер розповідають своєму населенню про бездуховну Європу, в самому окупаційному війську та й у Росії взагалі панує жахливе моральне розкладання. При цьому випадки сексуальних покарань чи моторошних вбивств всередині армії країни-агресора настільки розповсюджені, що приховати їх нема ніяких шансів.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, російські командири припинили приймати скарги про зґвалтування окупантами один одного ще влітку 2022 року. Доповідями про сексуальне насильство всередині загарбницького війська були буквально завалені всі профільні структури.

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Зрозуміло, що армійському начальству, перед яким була поставлена задача захопити Київ за 3 дні, зовсім не було як відволікатися на розслідування подібних злочинів.

Спини командування прикриті наказом

У перші ж місяці війни, коли путінська орда позбавилася навіть натяку на норми моралі, а командири напряму підштовхували солдатів до насильства над цивільними, зґвалтування як покарання за будь-які провини стало у російській армії абсолютною нормою.

Зрозуміло, що потерпілі подекуди мовчали про інциденти, але багато хто з них подавав анонімні та підписані скарги. Втім, оскільки пропагандисти роками кричали про боротьбу з гомосексуалами, приймати заяви від постраждалих від зґвалтувань заборонили аж на рівні міністра оборони.

Сам факт того, що на проблему реагував аж сам Шойгу, свідчить про її надзвичайні масштаби. Однак, зрозуміло, що реакція керівництва загарбницьких військ, направлена на замовчування всіх подібних інцидентів, аж ніяк не призвела до бажаного результату.

Навіть навпаки, у багатьох штабах у відповідь на численні випадки дезертирства та відмов брати участь у бойових діях почали заохочувати каральні загони до подібних інцидентів. Тим паче, що кадировців навіть просити про впровадження таких показових покарань не треба було.

Єдиний "незручний" момент, який виник внаслідок запровадження зґвалтувань як мотивації слухатися командирів, полягав у тому, що іноді самі ж офіцери ставали об'єктом "підвищеної уваги" з боку бородатих приятелів Рамзана Кадирова.

Оскільки ж цей фактор був вкрай демотивуючим для російських капітанів, майорів та, подекуди, полковників, офіцерам вищої ланки довелося виходити аж на самого чеченського царька, аби він заборонив своїм підлеглим чіпати когось у званні капітан та вище.

Однак рядовий особовий склад ворога почав потерпати від сексуального насильства ще більше. Настільки, що у мережі почали масово з'являтися відеозвернення цілих бригад та батальонів окупантів, на яких бійці розповідали про масові зґвалтування.

Окрім того, "борці з нацизмом" є ще тими прихильниками різноманітних сексуальних розваг, про які вони розповідають на камери. Наприклад, у російських соцмережах існують безліч закритих профільних спільнот, в яких військовослужбовці діляться фото та відео з відповідним контентом. З етичних причин ми не будемо публікувати посилання та ілюстрації, але станом на 17 лютого в одній з найбільших груп перебувало понад 500 тисяч підписників, які так чи інакше дотичні до російської армії.

Вбив, зґвалтував та воює далі

Цілком показовий випадок, який відображає ситуацію в російській армії, стався на позиціях російських окупантів у Донецьку. Двоє загарбників повернулися з самоволки із жіночою сумочкою відомого бренду, яку вони відібрали у місцевої мешканки. Втім, розібратися, хто саме відправить дружині такий коштовний подарунок на честь Дня святого Валентина, товариші по зброї не змогли.

Між ними стався конфлікт, який миттєво перетворився у бійку. Один із окупантів буквально розтрощив голову опонента табуреткою, однак не став заморочуватися прихованням злочину чи власною втечею з місця події. Натомість путінський поплічник поглумився над тілом друга. За цією справою його й застали інші бійці підрозділу. Однак жодних викликів "поліції", відокремлення збоченця-вбивці від інших чи хоча б його затримання не сталося. Командування, яке дізналося про інцидент, просто вирішило закрити на нього очі. Загиблого списали як зниклого без вісти, а солдатам наказали нікому про це не розповідати. То ж розсляблятися російським хробакам не можна ніде й ніколи, бо вбити їх можуть навіть свої ж друзі.