"Не бачу свого майбутнього у США": донька Ілона Маска хоче покинути країну через перемогу Трампа

Вівіан Дженна Вілсон, донька Ілона Маска, заявила про намір залишити США через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Вона занепокоєна новою політичною реальністю у США.

20-річна донька бізнесмена зазначила, що довго про це думала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вівіан у мережі Threads.

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З чим пов'язане таке рішення дівчини

Вівіан написала, що довго думала й остаточно переконалася, що вона не бачить свого майбутнього у США. Нова адміністрація в Білому домі, на її думку, буде наступати на права людей у Сполучених Штатах, а її виборці продовжать підтримувати такі ініціативи.

Навіть якщо Трамп пробуде при владі лише 4 роки, а антитранс закони не ухвалять, значна частина виборців підтримала ці зміни, і ці люди залишаться в країні надовго,

– написала вона.

Допис Вівіан у Threads

Поки що донька Маска не розкрила, куди саме планує емігрувати, але її заяву активно обговорюють у мережі. Висловлювання Вівіан стали приводом для дискусій щодо майбутнього трансгендерної спільноти в США за умов потенційних змін у законодавстві.

Які стосунки у Вівіан з батьком

Вівіан народилася як Ксав’є Олександр Маск у 2022 році. Вона здійснила трансгендерний перехід і змінила ім’я. Після цього вона остаточно розірвала стосунки з батьком, що відмовився її підтримувати. Ілон Маск називає її трансгендерний перехід однією з причин свого зсуву в політичних поглядах.

Він зауважив, що "по суті втратив сина" через вплив сучасної ідеології. Примітно, що Маск мав дати згоду на операцію і зробив це, але неодноразово заявляв, що його з цього приводу обманули.

Вівіан в інтерв'ю заявляла, що мала холодні стосунки з батьком. Він не був поруч з нею з самого дитинства і не може говорити про її почуття.