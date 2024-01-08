Розчулила до сліз: донька зробила сюрприз татові й неочікувано приїхала до нього на фронт
Через повномасштабну війну тисячі родин розділилися, адже чоловіки стали на захист України. Однак відстань та російська агресія не стануть на шляху, якщо дитина захоче зустрітися зі своїм татом.
У мережі опублікували відео, як донька приїхала до батька на фронт. Як відреагував чоловік на такий сюрприз – передає 24 Канал.
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"Я приїхала і привезла подарунок"
На кадрах, які опублікували у мережі, донька приїхала до свого тата-військовослужбовця. Він не очікував її там побачити, тому щиро здивувався.
Не зрозумів, а що ти тут робиш?
– поцікавився військовий.
Донька відповіла, що привезла таткові подарунок. Після цих слів сім'я обійнялася й раділа зустрічі.
Військовий був дуже щасливий побачити й обійняти свою доньку. Він не стримував своїх емоцій і дійсно був розчулений.
Донька приїхала до тата на фронт: дивіться відео
"Хочу телефон, щоб на нього подзвонив тато"
Рік тому 7-річний Роман загадав бажання – телефон, на який подзвонить тато. Його батько – військовослужбовець, який опинився у полоні.
Волонтери подарували телефон Роману у листопаді 2022 року. Відтоді хлопчик не випускав його з рук й чекав, коли зателефонує тато. якось, Роман опинився на екскурсі на заводі Baykar у Стамбулі. Там змушували усіх здати телефони. Хлопчик настільки злякався, що телефон заберуть назавжди й він не почує тата, що почав плакати. Його намагалися заспокоїти різними шляхами, але так і не вдалося, поки не повернули телефон.
Мрія хлопчика збулася на початку січня, коли відбувся великий обмін військовополоненими. 3 січня Ромчику нарешті зателефонував тато. Хлопчик був безмежно щасливий і не міг стримати сліз.
Коли син почув голос тата, то почав плакати. Чоловік запитав, чому він плаче. Ромчик відповів, що від радості. А коли син зрозумів, що тато вже в Україні, розплакався ще більше,
– розповіла мама Романа.
До слова, 3 січня відбувся наймасштабніший обмін військовополоненими. Україна змогла повернути з російського полону 230 воїнів. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники.