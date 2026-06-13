Донька Путіна вийшла в люди у костюмі за 8 тисяч євро: росіяни влаштували істерику

Старша донька Володимира Путіна роздратувала росіян своїм розкішним образом на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Вони нагадали родині диктатора про "сотні тисяч загиблих на кладовищах".

Марія Воронцова одягнула на форум костюм, який, за оцінками експертів, міг коштувати понад 8 тисяч євро. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на ексредакторку Vogue Катерину Федорову.

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Чому образ доньки Путіна розгнівав росіян?

За словами експертки, образ Воронцової належить до так званого стилю "тихої розкоші".

Донька Путіна обрала речі італійського бренду Loro Piana – одного з найулюбленіших брендів російського президента.

За приблизними підрахунками, вартість окремих елементів образу склала:

піджак – близько 3600 євро,

блузка – 1800 євро,

спідниця – 2200 євро,

хустка – близько 600 євро.

Загальна вартість комплекту перевищує 8000 євро. При цьому до розрахунку не увійшли взуття, годинники та прикраси, які також були присутні в образі. За оцінкою експерта, повний комплект міг коштувати понад мільйон рублів.

Скільки коштує костюм Воронцової, у якому вона прийшла на форум / Фото з соцмережі

Поява Воронцової на форумі викликала активне обговорення в соцмережах, де частина коментаторів звернула увагу на соціальний контраст у країні.

Росіянам не сподобався дорогий образ доньки Путіна / Скриншоти

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що молодша донька Путіна – Катерина Тихонова – очолила новий факультет штучного інтелекту в МДУ.

Зауважимо, що поки діти диктатора живуть своє краще життя, у Росії зростає кількість бідних. Частка росіян, які вважають свій дохід вищим за прожитковий мінімум, знизилася з 48% до 41%.