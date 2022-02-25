Донька Романа Абрамовича виступила з заявою щодо війни

25 лютого 2022 , 20:18
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Донька мільярдера Романа Абрамовича Софія виступила із заявою щодо того, що Росія напала на Україну. Вона пояснила, що війни хоче Володимир Путін.

Відповідний допис Софія Абрамович опублікувала в сторіз в інстаграмі. Вона також згадала про російську пропаганду. 

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"Путін хоче війни" 

Софія Абрамович опублікувала у картинку з написом англійською мовою про політику в Росії. 

Найбільша і найуспішніша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян з Путіним,
мовиться у повідомленні. 

На картинці зображена фотографія Володимира Путіна з червоним перекресленим знаком й написала фраза: "Росія хоче війни з Україною". Проте слово "Росія" закреслена та замість нього написане слово "Путін".

Тобто не Росія хоче воювати з Україною, а "Путін хоче війни з  Україною. 


Картинка, яку поширила дочка Абрамовича / Скриншот з інстаграму

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Автор: Діана Квасневська