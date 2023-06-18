Донька бігла з усіх ніг до тата, який завітав на випускний: зворушливе відео

У червні, коли одинадцятикласники усіх шкіл мали б безтурботно святкувати свій випускний, діти найбільше мріють про повернення найрідніших з фронту. Омріяної зустрічі з батьком, який пішов воювати, як тільки почалася повномасштабна війна, дочекалася одна з випускниць.

Коли дівчина отримала звістку, що на свято завітав її тато – вона з усіх ніг побігла його зустрічати. Зворушливе відео події випускниця опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Тікток.

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Сліз не могла стримати не лише випускниця

На відео видно, як по дорозі з дівчиною хотіла привітатися її однокласниця. Однак випускниця не звернула на неї жодної уваги. Адже до брами уже підходив її батько, в обійми якого дівчина хотіла впасти понад усе.

Буквально за секунду до неї доєдналася, ймовірно, й мама дівчини, а потім підійшла і зовсім крихітна донечка захисника.

Ось моя мрія і здійснилася,

– коротко підписала відео авторка.

Разом з донькою воїна України сліз від зустрічі не могли стримати й інші користувачі соцмережі, про що вони повідомили у коментарях під відео. Окрім того, вони побажали, щоб усі зустріли своїх найдорожчих, а також закликали цінувати моменти, коли рідні поруч.

Прокоментував подію й ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко. 18 червня він привітав усіх татусів з Днем батька.

Із Днем батька всіх батьків! Нехай кожна дитина дочекається своєї рідної людини вдома живою і здоровою!

– написав він.

Донька змогла станцювати з татом

Невдовзі дівчина опублікувала й наступне відео, де з татом на шкільному подвір'ї станцювала на випускний. У ньому вона зазначила, що мріяла про цей момент, а також подякувала татусеві за все.

Дякую тобі за все, тату. Я мріяла з тобою станцювати на випускний. Дякую, що ти був поруч у цей день та всі роки мого життя,

– зворушливо написала випускниця.

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