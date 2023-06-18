Донька бігла з усіх ніг до тата, який завітав на випускний: зворушливе відео
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У червні, коли одинадцятикласники усіх шкіл мали б безтурботно святкувати свій випускний, діти найбільше мріють про повернення найрідніших з фронту. Омріяної зустрічі з батьком, який пішов воювати, як тільки почалася повномасштабна війна, дочекалася одна з випускниць.
Коли дівчина отримала звістку, що на свято завітав її тато – вона з усіх ніг побігла його зустрічати. Зворушливе відео події випускниця опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Тікток.
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Сліз не могла стримати не лише випускниця
На відео видно, як по дорозі з дівчиною хотіла привітатися її однокласниця. Однак випускниця не звернула на неї жодної уваги. Адже до брами уже підходив її батько, в обійми якого дівчина хотіла впасти понад усе.
Буквально за секунду до неї доєдналася, ймовірно, й мама дівчини, а потім підійшла і зовсім крихітна донечка захисника.
Ось моя мрія і здійснилася,
– коротко підписала відео авторка.
Разом з донькою воїна України сліз від зустрічі не могли стримати й інші користувачі соцмережі, про що вони повідомили у коментарях під відео. Окрім того, вони побажали, щоб усі зустріли своїх найдорожчих, а також закликали цінувати моменти, коли рідні поруч.
Прокоментував подію й ексзаступник очільника МВС України Антон Геращенко. 18 червня він привітав усіх татусів з Днем батька.
Із Днем батька всіх батьків! Нехай кожна дитина дочекається своєї рідної людини вдома живою і здоровою!
– написав він.
Донька змогла станцювати з татом
Невдовзі дівчина опублікувала й наступне відео, де з татом на шкільному подвір'ї станцювала на випускний. У ньому вона зазначила, що мріяла про цей момент, а також подякувала татусеві за все.
Дякую тобі за все, тату. Я мріяла з тобою станцювати на випускний. Дякую, що ти був поруч у цей день та всі роки мого життя,
– зворушливо написала випускниця.
Емоційні зустрічі з найріднішими: останні новини
- Репер Yarmak, який зараз служить в ЗСУ, одразу з позиції приїхав на день народження 4-річної доньки. Він поділився зворушливим відео з повернення додому на один день.
- Дівчинку-гімнастку прямо на змаганнях у її день народження також привітав батько, який служить у ЗСУ. Він приїхав спеціально, аби потрапити до доньки на змагання з художньої гімнастики.
- Також тато приїхав до маленького синочка у день його народження. Щоб привітати дитину він на один день приїхав з передової.