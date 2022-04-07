Доньку загиблої старости Мотижина досі не можуть знайти

Жахливі кадри з місця масового вбивства росіянами в Мотижині облетіли весь світ. Пізніше з'ясувалося, що там загинула майже уся сім'я місцевої голови, її доньку досі не можуть знайти.

Про це під час брифінгу розповів радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. За його словами, поряд з сім'єю Сухенків знайшли ще трьох вбитих українців – бійців територіальної оборони.

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В селищі Мотижин Київської області знайшли місце масового вбивства громадян України. Окупанти вбили сім'ю селищної голови Ольги Сухенко. Росіяни вбили її чоловіка, сина, ми досі не можемо знайти її доньку,

– розповів Геращенко.

Він додав, що в місті Гостомель у будівлі одного з побутових приміщень знайшли 11 тіл вбитих окупантами українців.

"І це тільки початок тієї великої роботи, яку розпочала Генеральна прокуратура, МВС, СБУ з документування злочинів. Зараз відомо про більш як 400 цивільних громадян вбитих на території Київської області. Але кількість, на жаль, буде зростати", – зазначив радник глави МВС.

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