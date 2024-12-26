За псевдонімом "російської донощиці Анни Коробкової" ховався журналіст із Єкатеринбурга

BBC 26 грудня повідомили, що під ім’ям "Анна Коробкова", відомої своїми масовими доносами, може діяти журналіст із Єкатеринбурга Іван Абатуров. Він неодноразово відкрито висловлював позитивне ставлення до практики доносів.

За даними видання, він працює над матеріалами для проєкту "Вікіновини". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про "професійну російську донощицю"

Ще у 2019 році Абатуров заявляв у соцмережах: "Журналіст при Сталіні був ходячою прокуратурою. Я теж такий бути хочу!"

Підозри, що саме Абатуров стоїть за псевдонімом "Коробкова", почали виникати у мешканців Єкатеринбурга, коли стиль листів жінки став їм знайомим. Це підтвердили лінгвістичний аналіз, проведений соціальною антропологинею Олександрою Архіповою та лінгвістом Данилом Скоркіним.

Фахівці порівняли тексти доносів, листів і публікацій Абатурова та Коробкової, знаходячи значні збіги в структурі, тематиці, лексичних та граматичних особливостях. Обидва автори, наприклад, використовують слово "мол" (мовляв) у непрямій мові.

Додатково журналісти BBC виявили, що біографічні дані Коробкової і Абатурова, зокрема рік народження, освіта та історії про дідусів-саперів, співпадають. До того ж, обидва користувалися однаковою IP-адресою для надсилання скарг.

На пряме запитання журналістів щодо його зв’язку з псевдонімом, Абатуров заявив, що це помилка, після чого припинив відповідати на дзвінки.

Раніше Коробкова у розмові зі ЗМІ називала себе "професійною донощицею" та стверджувала, що лише за 2022 рік написала понад 700 доносів.