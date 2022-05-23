На дописи Садового прийшли скарги за слова "москаль", а до сайту міськради не було доступу

Росіяни продовжують активну війну не лише на полі бою. Ворог готовий завдавати ударів і в інформаційному просторі.

Росіяни намагаються зберігати активність і на інформаційному фронті. Подекуди вони використовують правила цивілізованого світу проти нього ж.

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Блокування дописів у фейсбуці

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про те, що зранку росіяни створили проблеми з доступом до сайту міської ради.

Окрім того, рашисти поскаржилися на його дописи у соціальній мережі фейсбук, в яких він вживає слово "москаль". Росіяни не хочуть чути правду про себе та прикриваються правилами соціальних мереж.

Фейсбук заблокував дописи Андрія Садового / Фото з телеграму Андрія Садового

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти продовжують ракетні обстріли мирних українських міст. Над Кіровоградщиною ППО вдалося збити ворожий снаряд, три "прильоти" російських ракет відбулися на Дніпропетровщині.

Моральний стан російських окупантів невпинно падає. Вони почали скаржитися на відсутність результатів, великі втрати та неефективність атак на позиції ЗСУ. Російські терористи почали складати зброю та втікати додому, адже зрозуміли, що приїхати в Україну просто помародерити в них не вийде, а зустріч із ЗСУ найчастіше коштує життя. Також брати участь у бойових діях відмовляються і найманці – вони явно не очікували, що українські герої будуть "кришити" їх у такій великій кількості.

Рашисти продовжують мінометні та артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок однієї з атак ворога на території Сумської області спалахнула ферма.

На тимчасово окупованих територіях триває шалений спротив місцевого населення. У Мелітополі партизанам вдалося відрізати окупантів від постачання зброї та боєприпасів, у ході операції наші герої завдали ворогу втрат. У Херсоні відзначився місцевий дідусь – він голосно заявив пропагандистам про те, що хоче жити в Україні.

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