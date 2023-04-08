Бойовики зґвалтували і вбили сестру, – полонений з Луганщини виправдовує свою участь у війні

Максим Шевст – бойовик з Луганщини, який понад рік воював на боці окупантів. Однак під час одного з боїв здався у полон, після того як зазнав поранень, а його ніхто не евакуював.

Кадрами з допиту бойовика з так званої "ЛНР" з 24 Каналом поділилися наші джерела в ЗСУ. Максим Шевст скаржиться на ставлення з боку росіян, але виправдовується – мовляв, не воювати не міг, бо боявся за маму та сестру.

Цікаво Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон: в березні був рекорд щодо звернень

Як бойовик пояснює участь у війні

32-річний бойовик виправдовується, що мусів воювати, бо боявся, що скривдять його маму та сестру, які живуть на окупованій території. Максим Шевст розповів, що у 2014 році терористи на Луганщині зґвалтували його двоюрідну сестру, якій було 14 років. Вона поверталася зі школи. Її спіймали п'яні бойовики та поглумилися над нею, після чого вбили. Вона була єдиною дитиною в матері.

Варто відзначити, що тих бойовиків, які зґвалтували його 14-річну двоюрідну сестру, бойовик називає "наші". Навіть після того, як вони поглумилися над дитиною і через що він боявся за життя рідної сестри й матері.

Бойовик каже, що втікати не було сенсу й можливості, бо втікачів все одно знаходили й повертали. Максима мобілізували ще 22 лютого 2022 року – за 2 дні до початку вторгнення. За словами бойовика, зараз у ворожій армії ситуація незмінна – втікачів повертають, а ті знову намагаються втікати.

Допит полоненого бойовика з Луганщини: дивіться відео

Росіяни масово здаються у полон

Напередодні в ГУР МО повідомили, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу, у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця, у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.

Також зросла активність здачі росіян у полон безпосередньо на полі бою. Такі тенденції в ГУР МО пов'язують з наближенням контрнаступу ЗСУ.