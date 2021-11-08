Допомагають генерувати сертифікати: Федоров розповів про пункти Дії у центрах вакцинації

У деяких центрах вакцинації є пункти Дії. Там людям допомагають оформити COVID-сертифікат одразу після щеплення.

Лише за день у пункт Дії на лівому березі в Києві звертаються близько 500 людей. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Тобто на виході з центру людина отримує і вакцину, і сертифікат, яким вже може користуватися,

– сказав чиновник.

Скільки сертифікатів згенерували

Наразі у Дії згенерували 8,3 мільйона СOVID-сертифікатів. Тільки за останній тиждень – 2,9 мільйона.

Однак, за словами Федорова, не всі генеруються коректно. Тому й потрібна допомога. Він запевнив, вже працюють над тим, щоб за допомогою алгоритмів виправляти помилки заздалегідь. Федоров також зауважив, що старші люди теж без проблем завантажують Дію.

"Загалом, у 9 з 10 людей все спрацювало, і сертифікат підтягнувся, лише одній людині лікар ще КЕП не підписав електронну декларацію. Тобто конверсія дуже висока", – зазначив міністр.

Він підсумував, що у Києві відкрили 5 таких пунктів Дії. Планують відкрити ще сотню у 20 областях України.

Отримання сертифіката у Дії спростять

Раніше згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія могли лише ті, в кого є ID-паспорт або закордонний біометричний. Натомість Федоров анонсував, що тепер це стане можливо й для українців зі звичайним паперовим паспортом.