100 мільярдів доларів для України: у НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд, – ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків. Йдеться про суму розмірі 100 мільярдів доларів.

За даними джерел Bloomberg, йдеться про 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета. Його повинні будуть підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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Пропозиція може змінитися

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків стосовно 100 мільярдів доларів для нашої держави.

Зокрема, розмова стосуватиметься того, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі. Водночас джерела вважають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.

Ймовірно, у рамках пакета допомоги Північноатлантичний альянс може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка координує постачання Києву зброї.

Зміна парадигми Альянсу

Зазначається, що з верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Зокрема. якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.

Блінкен заявив, що Україна вступить у НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО на саміті Альянсу. За попередньо оприлюдненими даними, його заплановано на 9 – 11 липня у Вашингтоні.

Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне обговорив саміт Північноатлантичного альянсу та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Водночас американський посадовець нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу. Він пояснив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.