Палата представників США не підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів Україні

Палата представників США 6 лютого не змогла ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю на суму 17,6 мільярда доларів. Ця ініціатива не містила коштів для України.

Журналісти Politico зазначили, що наразі Конгрес намагається знайти засіб, завдяки якому б вдалося ухвалити гроші для іноземних союзників. Водночас в американський парламент уже внесли альтернативну ініціативу.

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Автори матеріалу розповіли, що у США розглядали законопроєкт про допомогу Ізраїлю за прискореною процедурою, що вимагає підтримки двох третин конгресменів.

За результатами голосування, майже чотири десятки демократів проголосували "за", тоді як більше десятка республіканців виступили проти цього заходу.

У Білому домі назвали це "цинічним політичним маневром", оскільки республіканці рішуче відкидають більш всеосяжну та двопартійну угоду про безпеку кордону та допомогу іноземним державам, узгоджену в Сенаті.

Конгресмен Роза ДеЛауро назвала цю допомогу "політичним трюком республіканців і спікера" і сказала, що ці "політичні речі не включають жодної гуманітарної допомоги".

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон зазначав, що немає часу вагатися.

Історія спонукає нас діяти сміливо та рішуче, щоб захистити Ізраїль і наших громадян,

– казав він.

Член конгресмену Стені Хоєр, колишній член демократичного керівництва, сказав, що він просив Джонсона окремо винести законопроєкти про надання іноземної допомоги. Але він хоче, щоб ізраїльський законопроєкт також передбачав гуманітарну допомогу для Гази.

"Я вважаю, що за Україну є 300 голосів, а за Ізраїль – 400 голосів", – сказав він в інтерв'ю.

Прогресивна група Конгресу також відкинула ідею підтримки законопроєкту без допомоги палестинцям.

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Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол, республіканець з Техасу, висунув законопроєкт із поєднанням допомоги Ізраїлю та Україні разом із "протидією Китаю".

Це, ймовірно, прийде назад з Сенату, я припускаю,

– сказав він в інтерв'ю.

Водночас 6 лютого лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повторив свою позицію, згідно з якою допомога Ізраїлю, Україні та Тайваню повинна здійснюватися разом зі змінами безпеки кордонів.

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