Допомога медикам в Україні: благодійний фонд #KustoHelp провів велику акцію

З 17 травня до 17 червня 2021 року благодійний фонд #KustoHelp провів велику акцію з надання допомоги 10 районним лікарням у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Проєкт охопив районні лікарні Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Загальний обсяг допомоги склав понад 135 тисяч доларів (3,8 млн грн). В рамках проєкту лікарням передали найнеобхідніше – 4 апарати ШВЛ, 2 електрокардіографи, кисневі концентратори, системи назальної високопотокової оксигенотерапії, пульсоксиметри, дефібрилятори та монітори пацієнтів, ЗІЗ, респіратори FFP3, рукавички та медикаменти.

Проєкт реалізовано завдяки зусиллям команди Kusto Agro в Україні. Так казахстанський бізнес робить важливий внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією.

У цей непростий для України час вважаємо своїм обов'язком надати допомогу медикам, які перебувають на передовій боротьби з інфекцією. Ми раді надати посильну допомогу медичним закладам України. Сподіваємося, що ця допомога є своєчасною, і бажаємо всім міцного здоров'я,

– зазначив Даулет Нуржанов, співзасновник Kusto Group.

Головний лікар Калинівської ЦРЛ Владислав Головащенко зазначив, що пацієнти з COVID-19 часто мають значне ураження легень, а для лікування вони потребують великої кількості й високої концентрації кисню.

Апарати, які нам передав благодійний фонд #KustoHelp, дозволяють подавати хворому до 60 літрів кисню за хвилину. Це обладнання дозволяє регулювати швидкість подачі кисню, підігріває та зволожує його. Завдяки йому ми рятуємо життя пацієнтів з вірусними пневмоніями (у тому числі коронавірусними). Для лікарів і пацієнтів це значна допомога,

– сказав Головащенко.

Нагадаємо, що в серпні минулого року, коли в Казахстані була важка епідеміологічна ситуація, благодійний фонд #KustoHelp спільно з Посольством Казахстану в Україні організували доставку гуманітарної допомоги з України у вигляді антибактеріальних препаратів українського виробництва загальною вартістю 86,7 млн тенге для лікування казахстанських COVID-пацієнтів. Цього року Казахстан у відповідь надає допомогу Україні.