Допомога НАТО не завжди та, що очікує український народ, – Корнієнко

Україна стримує російських загарбників завдяки допомозі західних партнерів, у тому числі з країн-членів НАТО. Але не завжди те, що просять українці, дає Альянс.

Про ситуацію зі співпрацю з НАТО розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, України рік за роком робила кроки для вступу до НАТО.

"У нас в суспільстві є дискусія. Вона викликана доволі довшим шляхом, яки ми пройшли разом з НАТО. Шлях з 2008 року, коли ми отримали обіцянку, що ми можемо вступити в НАТО. за цей час ми достатньо сильно інтегрувалися. Стандарти НАТО, в першу чергу щодо реформи армії. Ми ніколи не відмовлялися. і в Конституцію були внесені відповідні зміни", – розповів Корнієнко.

До теми Корнієнко пояснив слова Зеленського щодо референдуму про нейтральний статус України

Однак тепер в українців є певні очікування від НАТО, які не справджуються.

Коли ми опинилися у складній ситуації, ми бачимо, що допомога НАТО не завжди та, що очікує український народ. Тому тут в людей виникають питання. Це дискусія, яке ведеться вже місяць з початку війни. І коли ми всім народом, всіма голосами просили закрити небо. Продовжуємо просити дати засоби для закриття неба, якщо НАТО не хоче це робити само, і не хоче втягуватися в складніші ситуації з Росією,

– заявив Корнієнко.

Саме про "закрите небо" найчастіше просять в НАТО українці. Це означає, що всі ворожі літаки та ракети в небі над Україною будуть збиватися, у тому числі силами НАТО. Але в Альянсі поки не готові піти на такий крок. Там вбачають, що в такому випадку вони стануть учасниками війни, піддавшись на погрози Кремля.

Дивіться відео про побоювання Німеччини перед Росією