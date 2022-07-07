У Києві запрацював ще один центр для переселенців: які консультації та допомогу там надають
Джерело:Київська міська рада
У Києві відкрили ще один центр для переселенців. Українці, які були змушені покинути власні домівки, рятуючись від війни, зможуть отримати усю необхідну допомогу в одному місці.
Центр комплексної консультації для внутрішньо переміщених осіб відкрили у Деснянському районі столиці. Це вже третій такий заклад для допомоги вимушеним переселенцям, які проживають у Києві.
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У Києві з'явився ще один центр для переселенців
Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, що у Деснянському районі з 24 лютого зареєстрували майже 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із яких понад 1400 – діти. Питання людей у різних районах Києва схожі – оформлення документів, пільги, працевлаштування, влаштування дітей до закладів освіти тощо.
І такі центри дуже зручні, оскільки вимушені переселенці можуть отримати всю необхідну інформацію в одному місці, і їм не потрібно відвідувати різні установи. Крім того, вони можуть отримати продуктову допомогу від Товариства Червоного Хреста,
– зауважила Хонда.
Заступниця голови КМДА додала, що раніше такі центри відкрили в Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Планують, що вони з'являться й в інших районах.
Дивіться фото з нового центру для переселенців / Фото КМДА
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Графік роботи столичних центрів для переселенців
Хонда також нагадала графік консультацій у київських центрах для переселенців:
- У Шевченківському районі консультації проходять щоп'ятниці, з 10:00 до 16:00 на вулиці Володимирській, 51-Б.
- У Солом'янському – щосереди, з 10:00 до 17:00 на вулиці Волинській, 2.
- У Деснянському – щочетверга з 10:00 до 17:00 на вулиці Бальзака, 28 ("БібліоХаб").
До консультацій залучили наступні районні установи та організації:
- Управління соціального захисту;
- Управління освіти;
- Відділ охорони здоров'я;
- Центр надання адміністративних послуг;
- Лівобережний центр надання безоплатної правової допомоги;
- Центр соціальних служб;
- Пенсійний фонд;
- Товариство Червоного Хреста України.
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