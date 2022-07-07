У Києві запрацював ще один центр для переселенців: які консультації та допомогу там надають

У Києві відкрили ще один центр для переселенців. Українці, які були змушені покинути власні домівки, рятуючись від війни, зможуть отримати усю необхідну допомогу в одному місці.

Центр комплексної консультації для внутрішньо переміщених осіб відкрили у Деснянському районі столиці. Це вже третій такий заклад для допомоги вимушеним переселенцям, які проживають у Києві.

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У Києві з'явився ще один центр для переселенців

Заступниця голови КМДА Марина Хонда розповіла, що у Деснянському районі з 24 лютого зареєстрували майже 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із яких понад 1400 – діти. Питання людей у різних районах Києва схожі – оформлення документів, пільги, працевлаштування, влаштування дітей до закладів освіти тощо.

І такі центри дуже зручні, оскільки вимушені переселенці можуть отримати всю необхідну інформацію в одному місці, і їм не потрібно відвідувати різні установи. Крім того, вони можуть отримати продуктову допомогу від Товариства Червоного Хреста,

– зауважила Хонда.

Заступниця голови КМДА додала, що раніше такі центри відкрили в Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Планують, що вони з'являться й в інших районах.

Дивіться фото з нового центру для переселенців / Фото КМДА

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Графік роботи столичних центрів для переселенців

Хонда також нагадала графік консультацій у київських центрах для переселенців:

У Шевченківському районі консультації проходять щоп'ятниці, з 10:00 до 16:00 на вулиці Володимирській, 51-Б.

У Солом'янському – щосереди, з 10:00 до 17:00 на вулиці Волинській, 2.

У Деснянському – щочетверга з 10:00 до 17:00 на вулиці Бальзака, 28 ("БібліоХаб").

До консультацій залучили наступні районні установи та організації:

Управління соціального захисту;

Управління освіти;

Відділ охорони здоров'я;

Центр надання адміністративних послуг;

Лівобережний центр надання безоплатної правової допомоги;

Центр соціальних служб;

Пенсійний фонд;

Товариство Червоного Хреста України.

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