Допомога США та бактеріологічний тероризм: дайджест фейків російської пропаганди

Російські пропагандисти не втомлюються поширювати брехню та маніпуляції. Ворог не цурається відвертої брехні та виривання цитат з контексту.

Центр протидії дезінформації зібрав головні фейки росіян, які вони намагалися просувати на 54-й день війни. Вже звично головними інструментами окупантів стали брехня та маніпуляції.

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Дайджест фейків

Росіяни поширюють фейк про те, що Україна в 2020 році вчинила бактеріологічний тероризм проти дітей на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Окупанти ніяк не можуть допетрати, що їхні вигадки про біолабораторії в Україні, які виготовляють зброю масового ураження, сприймаються виключно як фантазії божевільних.

Також вони вирвали з контексту слова експрезидента Чехії Вацлава Клауса про любов до України як ширму для "ненависті до Росії". Дріб'язкова маніпуляція за допомогою вирізання слів із загального тексту також не спрацювала.

Не обійшлося без заздрощів до США. Зокрема, росіяни повідомили, що наші друзі передали Україні вже третину запасів ракет для Javelin-ів, а Німеччина та Канада вичерпали свої ресурси для допомоги. Погані новини для окупантів: партнери України ще мають чим нам допомогти, тож росіянам варто запастися енергією для копіпасту епітафій для своїх солдатів.

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