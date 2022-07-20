Допомога Україні на 1,7 мільярда: Метінвест оголосив про запуск Сталевого Фронту

З перших днів війни Група "Метінвест" спрямувала свої ресурси, щоб наблизити перемогу України. Щодня металурги, гірники, шахтарі та ремонтники підприємств компанії тримають стійку оборону на власному фронті – "сталевому".

На потреби армії, підтримання національної економіки, допомогу співробітникам і мирним жителям компанія спрямувала понад 1,7 мільярда гривень.

До речі Метінвест призупиняє видобуток на гірничо-збагачувальних комбінатах

Основні напрямки Сталевого Фронту — армія, економіка, команда та допомога

Як зауважив акціонер Метінвесту Рінат Ахметов, Сталевий Фронт – це внесок у спільну перемогу та майбутнє України.

Сталь Метінвесту у ста тисячах бронежилетів захищає життя наших солдатів, які стоять на варті незалежності України. Сталь Метінвесту лягла в основу десятків тисяч захисних споруд, танкових їжаків, фортифікацій, які допомагають зупиняти агресора. Ми разом пройдемо цей шлях до перемоги, а потім разом відбудуємо все, що було зруйновано,

– наголосив він.

Метінвест передає сучасну амуніцію для ЗСУ, тероборони, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки (ГУР) та інших силових підрозділів. Зокрема, захисники отримають 100 тисяч бронежилетів. Більшу частину спорядження виготовляють із сертифікованої спецсталі виробництва Метінвесту, решту – закуповують за кордоном.

Розвідники ГУР вже отримали від Метінвесту щонайменше 150 дронів, а загалом ЗСУ – майже 400 штук. Також українські військові отримали приблизно 1 500 тепловізорів, майже 18 тисяч бронекасок, 27 тисяч турнікетів і 500 аптечок. Крім того, Метінвест передав військовим медикам ГУР 20 машин швидкої допомоги вартістю 300 тисяч євро, а ЗСУ – медикаменти та медобладнання майже на 21 мільйон гривень.



Українські захисники мають отримати 100 тисяч бронежилетів від Метінвесту / Фото пресслужби Метінвесту

Зі сталі Метінвесту виготовлено близько 60 тисяч протитанкових їжаків і 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Компанія передала 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів і надала майже 3 тисячі тонн піску й щебеню, а також 2,4 тисячі залізобетонних блоків і плит для облаштування блокпостів і захисту об'єктів соціальної інфраструктури.

Окремим напрямком є забезпечення бронежилетами та касками мобілізованих на військову службу працівників Метінвесту з Кривого Рогу, Кам'янського, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки, а також співробітників комунальних підприємств міст, розташованих біля лінії фронту. Ці категорії сміливців вже отримали понад 2 200 комплектів із бронежилетів і касок.

Метінвест після початку війни переживає нелегкі часи

Від початку повномасштабної війни компанії довелося перебудувати бізнес, знайти нові логістичні маршрути й постачальників сировини, щоб підприємства Групи продовжували працювати, наскільки це можливо.

У відповідь на воєнне вторгнення Росії в Україну Метінвест перевів у режим гарячої консервації декілька своїх активів (зокрема, металургійні заводи в Маріуполі та Авдіївський коксохімічний завод), що призвело до призупинення їхнього виробництва. Підприємства та інфраструктура міст зазнали обстрілів. Допоки не буде припинено активну фазу війни та не буде налагоджено надійні канали зв'язку з металургійними комбінатами в Маріуполі, повноцінно оцінити вплив бойових дій на ці підприємства Групи неможливо.

Окремий напрямок – боротьба з піратством з боку росії, яка намагається вивезти 234 тисячі тонн металу Групи з Маріуполя. Метінвест докладає всіх можливих зусиль для притягнення винних осіб і їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності. Зокрема, компанія звернулася до Кабінету Міністрів із пропозицією запровадити санкції проти всіх осіб, залучених до процесу розкрадання.

Економічна ситуація – складна: до зростання собівартості виробництва, падіння цін і скорочення попиту на продукцію додалися логістичні проблеми. Традиційні для експорту чорноморські порти заблоковано, а пропускна спроможність залізничних перетинів кордону на захід не задовольняє попит на перевезення. До того ж українські залізничні тарифи залишаються досить високими. Повернути спроможність галузі тримати економічний фронт може регулятивна підтримка з боку держави.



Від початку повномасштабної війни Метінвесту довелося перебудувати бізнес / Фото пресслужби Метінвесту

У липні 2022 року Метінвест призупинив видобуток руди на криворізьких підприємствах – Інгулецькому та Північному ГЗК, а також спільному підприємстві Південний ГЗК. Центральний ГЗК працює зі зменшеною потужністю. До моменту зупинки виробництво було завантаженим приблизно на 40% від обсягів 2021 року. Група докладає зусиль, щоб зберегти колективи підприємств, і залучить тисячі працівників до проведення ремонтних робіт та впорядкування територій зі збереженням основного заробітку.

На металургійному комбінаті "Каметсталь" наразі працює одна доменна піч. Водночас підприємство опанувало випуск двох нових видів продукції – фасонного профілю МП-4 та кам'яновугільного лаку.

Потужності спільного підприємства "Запоріжсталь" завантажені приблизно наполовину: працює аглофабрика, дві з чотирьох доменних печей, а також сталеплавильна піч.

Продовжують працювати й підприємства "Метінвест Покровськвугілля".

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Метінвест усіляко підтримує своїх співробітників

Щоб убезпечити життя співробітників, які підтримують виробництво, на підприємствах Метінвесту облаштовано бомбосховища. В укриттях є запаси води, продуктів тривалого зберігання та медикаментів, а також зв'язок.

Усім співробітникам, які евакуювалися з Маріуполя та Авдіївки на підконтрольну Україні територію, Метінвест пропонує всебічну підтримку. Зокрема, компанія підготувала понад 6 тисяч місць тимчасового прихистку на своїх соціальних об'єктах, забезпечує людей харчуванням і видає продуктові й гігієнічні набори.

У Запоріжжі та Кам'янському продовжують працювати Центри реабілітації та реінтеграції, до яких звернулися понад 1 тисяч вимушених переселенців.

Метінвест допомагає знайти роботу співробітникам своїх маріупольських підприємств. Усім охочим працівникам, які виїхали або мають намір виїхати з окупованого міста, компанія пропонує понад 1 800 вакансій на підприємствах Групи у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську. Також Метінвест надає можливість пройти безоплатне навчання найбільш запрошених робочих професій із подальшим працевлаштуванням. Для цього компанія відкриє 2 тисячі місць на своїх активах у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську. Співробітникам, які вирішили пройти навчання/працевлаштуватися, компанія надасть значну матеріальну підтримку у вигляді різних компенсацій, соціальних пільг, гуманітарної допомоги та гарантованого заробітку. Наразі на підприємствах Групи працевлаштувалися майже 1 тисяча вимушених переселенців.



Метінвест допомагає та дбає про своїх співробітників / Фото пресслужби Метінвесту

Для співробітників компанії і членів їхніх родин працює сервіс "Метінвест – разом!", що надає можливість безоплатно отримати психологічну допомогу. За час роботи сервісу проведено понад 500 індивідуальних і групових консультацій.

Також Метінвест запустив корпоративну програму "Домівка для своїх". Компанія запропонувала співробітникам надати своє житло колегам для тимчасового проживання. Усі учасники програми отримують від Метінвесту матеріальну підтримку – 3 тисячі гривень протягом трьох місяців. З кінця квітня свою готовність допомогти висловили понад 160 співробітників.

"Рятуємо життя"

Мирне населення України страждає не лише від обстрілів і бомбардувань, а й через відсутність доступу до їжі, води, товарів першої потреби та медикаментів. Щоб запобігти гуманітарній катастрофі, Метінвест і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова створили проєкт "Рятуємо життя".

Від початку війни допомогу з Європи вже отримали майже 126 тисяч українців. Це вимушені переселенці, жителі деокупованих територій, вразливі верстви населення, сім'ї мобілізованих співробітників Метінвесту та пільгових категорій працівників, а також ветерани підприємств Групи.

Окрім міст, де розташовано розподільчі центри, продуктові набори надходять і до інших регіонів, зокрема сільських територіальних громад. У червні гуманітарний вантаж із продуктами дістався Херсонщини – 2 тисячі пакунків отримали мешканці деокупованих сіл Кочубеївської тергромади, які досі мають проблеми зі стабільним постачанням товарів.

На додаток до харчових продуктів проєкт надає людям предмети гігієни та першої потреби. Також у межах проєкту "Рятуємо життя" до лікарень Запоріжжя та Кам'янського доправили медичні препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро.



Щоб запобігти гуманітарній катастрофі, Метінвест і ДТЕК створили проєкт "Рятуємо життя" / Фото пресслужби Метінвесту

Проєкт підтримують компанії зі всього світу

Окрім найбільших бізнесів System Capital Management, проєкт підтримують понад 90 компаній-донорів із усього світу.

За медичною програмою від Метінвесту, Фонду Ріната Ахметова та Міністерства охорони здоров'я лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам'янського, Покровська й Авдіївки отримали препарати й інструменти на понад 65 мільйонів гривень

Попри воєнні дії, підприємства Метінвесту продовжують безоплатно передавати кисень для лікування хворих на коронавірус. За пів року українські лікарні отримали 1 072 тонни кисню від металургів.

Фонд Вадима Новинського поставив за мету доправити мінімум 100 машин швидкої допомоги до регіонів, наближених до бойових дій. Частина авто вже рятує життя українців.

Також Метінвест допомагає облаштовувати місця для тимчасового прихистку переселенців. Зокрема, у червні компанія передала громадам Дніпропетровської та Кіровоградської областей будівельні матеріали, побутову техніку й інші речі на 2,8 мільйона гривень.