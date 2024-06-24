Важливий експорт: на яку допомогу від Південної Кореї може розраховувати Україна

Південна Корея має намір переглянути питання щодо постачання військової допомоги Україні. Однак вона може запропонувати нашій державі й іншу підтримку.

Експерт з Південної Кореї Леонід Петров розповів 24 Каналу, що Південна Корея має інтерес у експорті товарів та технологій до нашої країни. Ця держава готова поділитись ресурсами для перемоги України у війні.

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На яку допомогу може розраховувати Україна

Південна Корея, за словами Петрова, є одним із найпотужніших виробників зброї. Ця країна експортує своє озброєння на весь світ. Нещодавно Південна Корея підписала договір про продаж зброї в Румунію.

Чи зможе Україна отримати економічну та військову допомогу від Південної Кореї, буде залежати лише від Адміністрації Південнокорейського президента Юн Сок Йоля, який дуже рішуче налаштований на підтримку України,

– підкреслив експерт з Південної Кореї.

Керівництво Південної Кореї країни розглядає допомогу країнам, які розвиваються, наприклад, країнам Африки та Азії. Україна також представляє інтерес для Південної Кореї в плані майбутнього імпорту товарів, технологій та інфраструктурних проєктів до нашої країни.

Я думаю, що Південна Корея зробила правильний вибір. Вона розглядає ту ситуацію, в якій зараз перебуває Україна і порівнює себе в той момент, коли 50 – 70 років тому вона боролась з силами, які намагались знищити її державність,

– зазначив Петров.

Він додав, що в Південної Кореї є можливість поділитись досвідом та ресурсами для досягнення перемоги України.