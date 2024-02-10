Законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю: Сенат США почав дебати щодо документа

Сенат США підтримав ініціативу щодо початку дебатів про законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Цей документ передбачає виділення близько 95 мільярдів доларів США.

Тепер сенатори мають представити правки до цього документа. Цим у верхній палаті США займатимуться впродовж 10 та 11 лютого.

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Сенат просунувся у питанні законопроєкту про допомогу Україні

Кореспонденти Укрінформу зазначили, що обговорення законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та США підтримали 64 законодавців, на противагу 19, які висловили незгоду. При цьому 17 сенаторів утрималися від участі в голосуванні. Для того, щоб законопроєкт вважався схваленим, його повинні підтримати щонайменше 60 сенаторів.

Таким чином, Сенат перейшов до наступного етапу розгляду і схвалення законопроєкту, на якому законодавці можуть пропонувати поправки й брати участь в їх обговоренні.

У світлі цього лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав членів Республіканської партії дотримуватися конструктивного підходу протягом усього процесу, що триває.

Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроєкт,

– підкреслив Шумер.

Шумер також зазначив, що демократи готові ретельно оцінити "розумні та обґрунтовані поправки". Він також підкреслив непохитну прихильність Сенату до наполегливої роботи, доки не будуть виконані всі необхідні завдання щодо цього законопроєкту.

Сенатори висловилися щодо голосування за законопроєкт

Журналісти The Hiil зазначили, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав своїх колег-сенаторів якнайшвидше ухвалити цей закон, наголосивши на їхньому обов'язку захистити націю і надати майбутньому головнокомандувачу необхідні ресурси для посилення американського впливу.

Макконнелл відзначив зусилля республіканців у Сенаті щодо внесення поправок до пропозиції президента Байдена про фінансування, підкресливши, що цей закон змусить адміністрацію встановити чіткі цілі, передумови та орієнтири для надання допомоги Україні.

Крім того, Макконнелл підкреслив, що сенатський пакет виділяє додаткові 9 мільярдів доларів на оборонні потреби США, що перевищує початковий запит Байдена. Водночас він скорочує на 4 мільярди доларів США запропоновану Білим домом пряму бюджетну допомогу Києву.

Водночас група сенаторів-республіканців намагається включити додаткові положення до двопартійного пакета прикордонних реформ. Вони стверджують, що ці заходи краще захистять кордони країни порівняно з тими, що були виключені сенатором Шумером.

Сенатор Марко Рубіо (штат Флорида), який виступав проти просування законопроєкту, наголосив на нагальній потребі розв'язати проблему, яку він назвав "вторгненням" мільйонів мігрантів на південному кордоні.

Проводячи паралель з допомогою, наданою Україні, Рубіо поставив під сумнів відсутність допомоги для розв'язання прикордонних проблем Америки.

Приєднавшись до цих зусиль, сенатор Тед Круз (республіканець від Техасу) подав у четвер поправку до законопроєкту. Ця поправка має на меті включити суворі реформи у сфері безпеки кордонів, що містяться в Законі про безпеку кордонів, прийнятому Палатою представників.

Тим часом деякі республіканці відмовилися надавати гуманітарну допомогу цивільному населенню Гази. Сенатор Майк Лі (штат Юта) висловив недовіру, що така допомога ненароком не піде на користь ХАМАС. У відповідь Лі має намір запропонувати поправку до законодавства, в якій підкреслить, що жодне фінансування не повинно виділятися жодній організації ООН, що працює в Газі.

Законопроєкт, дебати якого почали сенатори, має надати 60 мільярдів доларів США Україні, 14 мільярдів доларів США на допомогу в галузі безпеки Ізраїлю, 9 мільярдів доларів США на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Газі, Палестині та в Україні та 4,8 мільярда доларів США на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні