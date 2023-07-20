Окрема секція в Європейському фонді миру: скільки мільярдів Україна отримуватиме щорічно

Євросоюз продовжує розширювати свою підтримку для України. В ЄС запропонували створити окрему секцію для довгострокової підтримки Україні в Європейському фонді миру.

Про це повідомив верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 каналу із Брюсселю.

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Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що у разі узгодження, держави – члени виділятимуть до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України.

"Це все той же інструмент, Європейський фонд миру, який працює дуже добре, і ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом всередині нього з конкретним фінансуванням", – сказав дипломат журналістам у четвер.

Боррель зазначив, що зазначена сума – це оцінка потреб і вартості європейських довгострокових безпекових зобов'язань перед Україною. Зараз міністри обмінюються думками з цього приводу. Питання буде детально обговорюватися наприкінці серпня на неформальній міністерській зустрічі в Толедо.

Крім того, Боррель засудив зірвання Росією "зернової угоди" і закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на “навмисну спробу заморити голодом населення світу”. Верховний дипломат також зазначив, що тренування української армії будуть продовжені в рамках тренувальної місії.

Які країни найбільше допомагають Україні

На першому місці – США. Від початку 2022 року вони надали 71 мільярд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

На другому місці – інституції Євросоюзу. Вони пообіцяли надати Україні 35 мільярдів євро. Третє місце – Великобританія та Німеччина. Мовиться про суму у розмірі 11 мільйонів євро.

Водночас, якщо розглядати статистику у відсотку від ВВП, у топ-3 будуть інші лідерки: