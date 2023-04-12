Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів Україні, – ЗМІ

Франція блокує рішення Європейського Союзу, яке вимагає одностайності щодо фінансування поставок боєприпасів в Україну. Польща висловила розчарування тим, що ЄС не зміг досягти домовленості.

Зокрема, Париж хоче, щоб відшкодування було можливим не лише за боєприпаси, але й за ракети, навіть у ситуації, коли Україна про них не просить. Деякі країни ЄС, в тому числі Польща, протестують проти цього. Про це повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

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Україні потрібні снаряди

Рішення про фінансування Євросоюзом поставок озброєнь в Україну прийняли в березні на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Необхідні для цього 2 мільярди євро мають надійти з Європейського фонду миру.

Про постачання боєприпасів раніше закликав український президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя. Мовиться про боєприпаси калібру 155 міліметрів, які використовуються в далекобійній високоточній артилерії.

В межах Європейського Союзу їх виробляють у Польщі, Франції та Німеччині. Серед іншого, такі боєприпаси використовується в польських гарматних гаубицях KRAB, які вже передали українській стороні.

Однак політична угода з саміту ЄС має бути трансформована в юридичний документ. Переговори щодо цього поки тривають.

З 2 мільярдів євро половина повинна піти на відшкодування поставок боєприпасів зі складів країн-членів ЄС. Однак наразі на цих складах не вистачає набоїв, тому виникла потреба закуповувати їх за межами Євросоюзу.

Однак проти цього виступила Франція. У цій ситуації рішенням могло б стати отримання боєприпасів у третій країні на безоплатній основі, а потім відшкодування їхньої вартості коштом запасів держави-члена шляхом передачі інших озброєнь третій країні. Дискусії з цього питання тривають,

– повідомило джерело в ЄС.

Більша проблема – з другим мільярдом євро, який планують виділити на спільні закупівлі в європейській промисловості, тобто, де-факто, Польщі, Франції та Німеччини. Варто зауважити, що Польща є найбільшим виробником у цьому питанні.

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Французи перед Різдвом заблокували рішення ЄС

За інформацією джерела в ЄС, Франція перед Різдвом заблокувала рішення ЄС про другий мільярд євро. У проєкті мовилося, що боєприпаси мають відшкодовуватися лише на підставі вимоги, поданої Україною.

"Однак Париж вимагає, не пояснюючи чому, вилучити це положення. Це також означатиме, що боєприпаси, які не були запитані українською стороною, можуть бути повернуті. На додаток до рішення про боєприпаси, Франція хоче додати до рішення можливість повернення ракетних поставок", – додало джерело.

Більшість країн ЄС протестували проти таких змін, серед них і Польща. Попри це, французи на зустрічі не виступали.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив на зустрічі послів у Брюсселі, що ЄС не повинен гаяти часу і має забезпечити якнайшвидше отримання Україною боєприпасів.

Варшава також висловила розчарування тим, що ЄС не зміг досягти домовленості, і зазначила, що це буде важко пояснити українським партнерам. Польща, за словами Садоша, не погодиться на жодні відшкодування за обладнання чи боєприпаси, на які Україна не має попиту.